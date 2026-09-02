Venezia parte da Murdoch per raccontare i media, Boyle “E’ un film attuale”

VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia parte da Rupert Murdoch per raccontare il potere dei media. È Ink, il nuovo film di Danny Boyle, ad aprire l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, al Lido dal 2 al 12 settembre. Nel cast Guy Pearce è Rupert Murdoch, Jack O’Connell interpreta Larry Lamb, Claire Foy è Jules Davies. Con loro, il film porta sullo schermo la nascita del Sun nel 1969 e il momento in cui l’informazione comincia a cambiare pelle: dalla notizia al prodotto, dal giornale allo spettacolo. È la culla dell’infotainment. E anche una storia sorprendentemente contemporanea. Boyle racconta la rivoluzione del tabloid attraverso due outsider che intuiscono prima di altri che per conquistare il pubblico, la notizia deve diventare spettacolo. L’informazione cambia linguaggio, ritmo e gerarchie; l’impatto prende il posto della rilevanza, l’emozione della misura, la capacità di catturare l’attenzione diventa il criterio con cui selezionare la realtà. "Volevamo fare un film sul mondo moderno, anche se è ambientato nel 1969", dice il regista. xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)