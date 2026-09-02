Tg Sport – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Calciomercato, colpo Fernandez per il City e le ultime trattative - Inter, addio imminente con Piero Ausilio dopo 28 anni - Tegola Juve, Thuram va a Lione per l'operazione - Coppa Italia, impresa del Monza a Torino e blitz Cremonese a Parma - US Open, capolavoro Cobolli e Bellucci avanti, Musetti OK - Giochi del Mediterraneo, l'Italia vede il record di medaglie - F1, presentato il GP d'Italia a Monza, La Russa: "festa tricolore" azn