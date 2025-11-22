Moody’s promuove l’Italia, Giorgetti “Fiducia nel Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti della promozione di Moodys, la prima dopo 23 anni. Un’ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell’Italia”. Così in una nota il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, commentando il rialzo del rating dell’Italia da parte di Moody’s, che ha portato da ‘Baa3’ a ‘Baa2’. L’outlook passa da positivo a stabile.

