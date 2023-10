MONZA (ITALPRESS) – Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza. Arresti e perquisizioni nei confronti dei componenti di un sodalizio, composto da cittadini italiani e marocchini, che attraverso un sistema di “meet up ” creato su alcuni canali social e l’utilizzo di nickname aveva creato un lucroso canale di vendita di sostanze stupefacenti, impiantando in rete una vera e propria “centrale dello spaccio” di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marjuana. Otto misure cautelari di cui 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

