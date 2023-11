MONZA (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di sabato 4 novembre una pattuglia della Polizia di Stato, Sottosezione Polizia Stradale di Arcore, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale, ha intimato l’alt ad una autovettura Fiat Panda all’altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni della Tangenziale Nord, intersezione con V.le Italia. Il conducente, solo a bordo e collaborativo, su richiesta degli operatori consegna i propri documenti per l’identificazione. Come da prassi i poliziotti controllano anche esternamente il veicolo e notano la presenza, sul divanetto posteriore della vettura, di una voluminosa borsa di color nero. La situazione incuriosisce gli operatori anche perchè dall’abitacolo proviene un forte odore riconducibile a quello promanante dalla marijuana. Accortosi di aver destato interesse negli agenti, il conducente riprende velocemente la marcia approfittando del momento dedicato al controllo documentale, facendo scaturire un inseguimento, anche se di poche centinaia di metri. Infatti, bloccato immediatamente a seguito del tempestivo e professionale operato dei poliziotti, i sospetti si rivelano fondati dopo il più approfondito controllo compiuto.

Aperto il borsone, di copiose dimensioni, tanto da impegnare tutto il divanetto della Fiat Panda anche in altezza, vengono rinvenuti 15 pacchetti di plastica trasparente sigillati a caldo e contenenti una sostanza dall’odore ben distinguibile che, ad un successiva analisi con narcotest rapido, è riscontrata quale marijuana. La successiva pesata dei contenitori fa emergere un peso lordo di 14,600 kg, quindi poco meno di un chilogrammo a pacchetto. Successivamente alla perquisizione domiciliare, nella quale non è stata rinvenuta altra sostanza, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente, oltre a subire il sequestro dell’autovettura e del cellulare utilizzato.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Questura di Monza