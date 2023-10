MONZA (ITALPRESS) – La scuola superiore Paolo Borsa di Monza si rinnova grazie alla Fondazione Camerani & Pintaldi, che ha deciso di finanziare, attraverso un’importante donazione, il materiale dei laboratori di informatica, bar e cucina. La Fondazione, costituita nel 2019, ha infatti tra i suoi obiettivi, oltre alla cura dei bambini gravemente ammalati, anche quello della formazione professionale dei giovani. Alla presenza del sindaco di Monza, Paolo Pilotto, sono stati inaugurati il ristorante della scuola, che aprirà al pubblico tutti i giovedì a partire dal prossimo 26 ottobre, e il bar didattico completamente modernizzato, dotato di postazioni lavorative e di elettrodomestici moderni, in grado di simulare perfettamente la futura vita lavorativa degli studenti. Completamente rinnovato anche il laboratorio di informatica, con Pc di ultima generazione e un cablaggio completo. “Siamo convinti che le scuole professionali rivestano un ruolo fondamentale per la formazione dei nostri giovani, soprattutto in un periodo come quello attuale dove ci troviamo di fronte alla mancanza di figure professionali molto richieste dal mercato come quella de barman, dei cuochi, dei camerieri, dei falegnami, dei tappezzieri, dei giardinieri o degli informatici – commenta Gisella Vegetti, presidente della Fondazione -. Per questo abbiamo deciso di finanziare questa scuola e siamo pronti a farlo anche con chi, e non è facile, ci presenterà dei progetti validi nel campo della formazione e dell’ avviamento al lavoro: noi siamo pronti, chi ha delle idee si faccia avanti”. Il progetto proseguirà nei prossimi anni con il rimodernamento delle serre e dei giardini della scuola e di altre idee che saranno studiate insieme al Comune di Monza. Tra queste, anche l’idea di dare vita ad un percorso professionale per mobilieri e tappezzieri all’interno della scuola Borsa. Proprio il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, non si sottrae all’impegno: “Come amministrazione comunale abbiamo a disposizione numerosi spazi, che in effetti potremmo adibire a questo tipo di progetti. Ci metteremo subito in pista per trovare una struttura adatta ad ospitare questi laboratori di falegnameria”.(ITALPRESS).

Foto: trl