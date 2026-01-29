ROMA (ITALPRESS) – Il trofeo monomarca Suzuki Rally Cup si rinnova per la stagione 2026 con nuove regole e grandi opportunità sia per i rallisti “in erba” che per i più esperti. Novità assoluta per la stagione 2026: “oltre a regalare emozioni, sogni e divertimento ai partecipanti, Suzuki – sottolinea una nota – sosterrà per tutti gli iscritti le spese relative alle tasse di iscrizione a tutti e cinque i rally in calendario. La Suzuki Rally Cup si svilupperà tra asfalto e prove speciali con un unico filo conduttore: sana competitività, spirito sportivo e grande partecipazione. I piloti si sfideranno nei rally più prestigiosi e blasonati del Ciar, il Campionato Italiano Assoluto Rally. Di seguito le gare in programma: – Rally Targa Florio; – Rally Roma Capitale Tappa 1; – Rally Roma Capitale Tappa 2; – Rally del Piemonte; – Rally del Lazio; – Rally Sanremo. I piloti avranno l’opportunità di confrontarsi al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid, vetture che hanno dimostrato tutto il loro valore in ambito sportivo, conquistando gli ultimi cinque Campionati Italiani di categoria. Un modello capace di coniugare elevate prestazioni e grande affidabilità, caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio le sfide del campionato”.

La Suzuki Swift Sport Hybrid si distingue anche per i costi di gestione contenuti ed è equipaggiata con pneumatici Extreme, che offrono un rapporto prestazioni/prezzo impareggiabile. Suzuki metterà a disposizione 150 mila euro e presterà particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta, pertanto se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally.

Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS).