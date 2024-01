ROMA (ITALPRESS) – “Basta con la spinta all’evasione contributiva e fiscale, la pubblicità ingannevole deve essere bloccata. I liberi professionisti ordinistici, come i consulenti del lavoro, sono disponibili a raccogliere la sfida della sussidiarietà e dello svolgimento di funzioni per conto della pubblica amministrazione. Questo, però, non può avvenire senza variazioni di scenario e senza recuperare la dignità che è stata mortificata diversi anni fa con il fenomeno delle cosiddette lenzuolate”.

Così il presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, Dario Montanaro, intervenendo agli stati generali dei Consulenti del Lavoro. “Se lo Stato – ha proseguito – chiede supporto per sussidiarietà e incremento della regolarità contributiva e fiscale nella gestione delle imprese, lo stesso Stato non può consentire che sulla stampa e sui social vi siano proposte di servizi che inneggino all’evasione fiscale, al risparmio contributivo e all’intermediazione illecita attraverso sistemi palesemente illegali. L’Ancl nazionale chiede, dunque, che sia emanato un urgente provvedimento normativo che vieti e limiti proposte di servizi commerciali che siano palesemente riferite all’elusione fiscale. Operare consulenze professionali nell’ambito di una legittimazione che deriva da disposizioni normative ed amministrative, rappresenta un’attività che deve essere riservata ai professionisti ordinistici che si formano ed hanno un’etica ed un rispetto per la costituzione e che sono regolarmente controllati dal sistema ordinistico e da quello pubblico”, ha concluso Montanaro.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Ancl –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]