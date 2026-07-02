FIRENZE (ITALPRESS) – “Essere qui è importantissimo per tanti motivi. Lo scorso anno sono stato qui il giorno dopo la mia elezione. E’ stato un anno intenso, molto gratificante. Ho visto i campioni che vengono premiati: sono un esempio meraviglioso. Ancora una volta provo un grande senso di affetto e di gratitudine nel portare avanti questo premio sul Fair Play. Come dissi l’anno scorso, mi auguro che tra 10 anni diventi obsoleto perché tutti si comportano bene. E’ un sogno, una sfida, ma siamo contenti di partecipare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cena di gala del Premio Fair Play Menarini ieri sera a Firenze.

– foto di repertorio IPA Agency –

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