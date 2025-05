ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero del Turismo ha destinato 11 milioni 828 mila 125 euro, nell’ambito dei fondi PSC/FUNT rientranti nel progetto “Montagna Italia”, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Campania.

I quasi 12 milioni di risorse, nella forma del contributo a fondo perduto, sono stati diretti alla realizzazione di sei progetti: “Soft, Inclusive And Smart Partenio Adventures For All”, che punta alla crescente domanda del turismo d’avventura, rendendolo adatto e disponibile a tutti i segmenti di domanda, non solo quello giovanile e più propenso al rischio, ma anche all’utenza familiare e a quella delle persone portatrici di bisogni speciali in particolare; “POTIAM – Promozione dell’Offerta Turistica Integrata dell’Area del Matese”, volto a sostenere, nel territorio montano del Matese, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio locale e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti garantendo la fruizione sostenibile da pare di un pubblico sempre più esigente o con rilevanti problematiche; “IAMALFICOAST”, che intende potenziare l’offerta turistica e migliorarne la promozione verso target e mercati diversi, anche tramite l’uso di tecnologie digitali interoperabili, prevedendo altresì investimenti per aumentare la qualità dei servizi, creare prodotti integrati e piattaforme per acquisti collettivi; “Re.Start Cammino di San Guglielmo”, per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile in Irpinia, attraverso attività di riqualificazione e ristrutturazione, potenziamento della ricettività turistica locale, promozione dei sapori tradizionali e di turismo esperienziale; “Montagna D’Amare”, che intende proporre azioni mirate: all’infrastrutturazione con il tracciamento sicuro della sentieristica; al recupero dei rifugi esistenti e realizzazione di aree di permanenza, diversificate per luogo; alla gestione, in quanto si intende realizzare un progetto di gestione integrata delle aree per i servizi di accoglienza, accounting, promozione, ospitalità e didattica ambientale; e infine all’animazione in quanto si vuole definire un programma di animazione territoriale costituito da interventi di Land Art fruibile, creazione di aree attrezzate sostenibili e di un programma di intrattenimento per il turismo residenziale in montagna; “La Montagna dei Sapori”, che intende avviare un percorso virtuoso di collaborazione tra aziende di successo del territorio e che sono parte integrante del tessuto attivo delle comunità del Cilento Interno e fare in modo che i processi di valorizzazione delle risorse locali possano inserirsi in una strategia di destinazione sostenibile e responsabile permanente nel turismo montano.

La montagna italiana, da nord a sud, costituisce una vera e propria ricchezza per l’intera penisola. Da qui, il Ministero del Turismo ha individuato la necessità di predisporre un corpus organico e strutturale di finanziamenti atti a incoraggiare attività di promozione e valorizzazione di un tesoro che, se adeguatamente messo a sistema, può apportare importanti benefici all’industria turistica e all’economia dell’Italia.

“Con ‘Montagna Italia’ – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato e incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale. Inoltre – conclude il ministro –, andiamo anche ad agire sulla diversificazione e sull’ampliamento dell’offerta del Sud Italia, il cui immenso patrimonio naturale e culturale ha tutte le potenzialità per rendere il Mezzogiorno un polo turistico di assoluta eccellenza a livello internazionale”.

