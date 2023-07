MILANO (ITALPRESS) – Lo spadista ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana per sfidare al primo turno del tabellone al Mondiale di Milano il russo Vadim Anokhin. La decisione, incerta fino all’ultimo, è comunque in linea con quanto annunciato dall’Ucraina e cioè che i propri atleti non gareggiano contro russi o bielorussi. La Russia e la Bielorussia sono state ammesse al Mondiale di Milano con l’Italia che ha recepito le disposizioni Cio e quindi dando l’ok ad atleti neutrali, ma senza inno e bandiera. La Fie, da parte sua, ha seguito le raccomandazioni del Cio di riammettere, in forma individuale, gli atleti russi e bielorussi che non siano a favore dell’invasione russa in Ucraina e non siano appartenenti a forze armate e di polizia.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]