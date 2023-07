Mondiali scherma, Navarria “Stiamo lavorando verso la strada giusta”

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando, siamo sulla giusta strada, col nostro ct abbiamo degli input corretti. Ora ci siamo meritate un po' di vacanze, non è semplice fare podio agli europei e ai mondiali, non è così scontato nella scherma, ci sono un sacco di squadre forti. Io avevo paura di Hong Kong, ma alla fine siamo entrate nelle prime quattro. Ora punteremo alla qualifica olimpica". Lo ha dichiarato la spadista azzurra Maria Navarria dopo aver vinto l'argento nella prova a squadre, gara valida per il mondiale di scherma in corso a Milano. pia/gm