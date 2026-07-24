HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – La sciabola maschile azzurra fa en plein: quattro su quattro al tabellone principale di lunedì. Nella terza giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026, che chiudeva il programma dedicato alle qualificazioni, gli sciabolatori azzurri Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini hanno staccato tutti il pass per la giornata in cui saranno in palio le medaglie. Nel venerdì asiatico, l’Italia è stata spettatrice dei preliminari del fioretto femminile. Martina Batini, numero 1 al mondo, Martina Favaretto (2), Arianna Errigo, (5), e Anna Cristino (6) erano infatti tutte già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking. La sciabola maschile, invece, è salita in pedana e ha fatto il proprio dovere, calando il poker. Il primo a qualificarsi, già dopo la fase a gironi chiusa con un percorso netto, è stato Pietro Torre, protagonista di un grande avvio di gara con sei vittorie in altrettanti assalti. Positivo è stato anche l’approccio degli altri tre sciabolatori italiani, che hanno però soltanto sfiorato l’ingresso tra i migliori 16 dopo i gironi e sono stati dunque chiamati ad affrontare gli incontri del tabellone preliminare. Qui, Michele Gallo ha battuto per 15-5 il canadese Desrosiers, Matteo Neri si è imposto 15-9 sullo spagnolo Fernandez Blanco, mentre Cosimo Bertini al suo debutto ai Mondiali Assoluti ha sconfitto 15-10 il nigeriano Girault completando così il “pienone” della pattuglia azzurra nel tabellone principale. Archiviati i tre giorni di qualificazioni, da domani saranno in palio le prime medaglie nelle gare individuali di fioretto maschile e spada femminile. Per l’Italia in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, mentre tra le spadiste il Tricolore sarà rappresentato da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio. L’inizio degli assalti è previsto alle 2.30 della notte italiana, mentre la cerimonia d’apertura scatterà quando nel nostro Paese saranno le ore 12. Dalle 12.30 semifinali e finali con diretta su RAI Sport ed Eurosport 2.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]