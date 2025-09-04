Mondiali paralimpici, Mogos d’oro nel fioretto femminile categoria B

ROMA (ITALPRESS) – Suona ancora l’Inno di Mameli in Corea del Sud, oggi in onore di Andreea Mogos, che si è laureata campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B. È suo il titolo iridato di cui era detentrice Bebe Vio, che al Mondiale paralimpico di Iksan 2025 è capo delegazione azzurra e subito dopo la finale ha festeggiato tra mille emozioni il primo oro individuale in carriera della sua amica e compagna di squadra.

Lacrime di gioia per Andreea Mogos che nell’ultimo atto ha sconfitto con il punteggio di 15-7 la cinese Su Kang, mettendo così il punto esclamativo su una prestazione meravigliosa, in una competizione dominata, che ha riportato il Tricolore sul grandino più alto del podio 24 ore dopo il trionfo del team di sciabola maschile. L’Italia sale così a quota tre nel Medagliere del Mondiale coreano, appena arrivato al giro di boa. Il percorso di gara della torinese è cominciato con il netto successo sulla britannica Moore (15-2) ed è proseguito con un ottavo di finale molto più combattuto in cui, reagendo a un momento di difficoltà e rimontando, l’azzurra è riuscita ad aver ragione della thailandese Jana per 15-12.

La fiorettista delle Fiamme Oro si è imposta con grande autorità sia nei quarti che in semifinale, piazzando un doppio 15-7 prima sulla coreana Cho e poi contro l’atleta “neutrale” Michurova, staccando così il pass per la finale. Nel match per l’oro Andreea Mogos non ha lasciato scampo alla cinese Kang, prendendo sin dall’inizio dell’assalto il comando del punteggio e chiudendo in trionfo, ancora con il verdetto di 15-9. Per la neo campionessa del mondo, già tre volte sul podio in carriera ai Giochi Paralimpici (edizioni di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024) nel fioretto a squadre, quella conquistata a Iksan è la sesta medaglia iridata, la prima a livello individuale nel suo sempre più ricco palmares.

“È stata un’emozione grandissima sentire le note dell’Inno di Mameli. Lo abbiamo cantato spesso con le mie compagne nelle prove a squadre, adesso però sono riuscita anche a farlo suonare da sola, dopo una gara in cui mi sono divertita in pedana, il segreto per fare sempre meglio. È una grande gioia e mi dà ancora più carica per la competizione a squadre di domani in cui speriamo in un altro risultato importante, perché ce lo meritiamo”, le parole di Andreea Mogos dopo il successo odierno. “Un bellissimo inizio, complimenti ad Andreea che è stata protagonista di una prestazione straordinaria, comandando tutti gli assalti e dimostrando di essere la più forte. Ora testa subito a domani, perché ci aspetta una gara a squadre in cui anche Loredana, la nostra capitana, e Sofia, la più giovane del gruppo e oggi bravissima nonostante la sconfitta contro la fortissima Zou, vorranno dare il massimo”, ha detto il ct del fioretto paralimpico azzurro, Alessandro Paroli.

