Mondiali paralimpici Iksan 2025, per l’Italia tredici convocati: Bebe Vio guida la spedizione

ROMA (ITALPRESS) – Saranno tredici gli azzurri che prenderanno parte ai campionati del mondo di scherma paralimpica, in programma ad Iksan dal 2 al 7 settembre. A guidare la spedizione dell’Italia sarà Bebe Vio Grandis. Per la super-campionessa azzurra, che dopo i Giochi Paralimpici di Parigi è stata eletta consigliera federale in quota atleti della Fis presieduta da Luigi Mazzone, sarà la prima volta da capo delegazione della sua nazionale.

I prescelti sono: Matteo Betti (Categoria A – fioretto maschile individuale e a squadre), Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Sofia Garnero (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale), Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola maschile individuale, spada maschile individuale), Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Julia Markowska (Cat. B – sciabola femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale), Michele Massa (Cat. B – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Andreea Mogos (Cat. B – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre), Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Luca Platania (Cat. A – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale e a squadre), Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale) e la capitana Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre).

Gli azzurri saranno guidati dai Ct Paroli, Stella e Tarantini, al fianco dei quali saranno presenti i maestri Tommaso Chiappelli (fioretto), Giuseppe Costanzo (sciabola) e Daniele Pantoni (spada), con il supporto del preparatore atletico Giuseppe Cerqua, dell’armiere Stefano Formenti, del medico Nicolò Piacentini, del fisioterapista Elia Sargenti e di Guya Standoli quale addetta alla logistica della Fis. La nazionale italiana di scherma in carrozzina sta svolgendo in questi giorni un importante allenamento collegiale a Roma presso il centro dell’Acqua Acetosa, primo di una serie di ritiri per preparare al meglio il Mondiale 2025, appuntamento clou della stagione internazionale del settore paralimpico.

