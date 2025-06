Mondiali paralimpici, Garozzo in ritiro “Gruppo eccezionale”

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude oggi, presso il CPO “Giulio Onesti” a Roma, il primo allenamento collegiale della Nazionale azzurra di scherma paralimpica in preparazione per il Campionato del Mondo di Iksan 2025. Il nutrito gruppo di atleti, con in testa i 13 convocati per la kermesse iridata in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud e dove per la prima volta sarà capo delegazione Bebe Vio Grandis, hanno svolto un’intensa e proficua settimana di lavoro sotto la guida dei commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, supportati da staff e sparring. Ieri, in occasione della penultima giornata del primo ritiro pre-Mondiale, la squadra italiana di scherma in carrozzina ha ricevuto la visita del vicepresidente vicario della Fis, Daniele Garozzo, che ha seguito la sessione di allenamento e incontrato atleti e ct, portando loro i saluti del presidente federale Luigi Mazzone, della consigliera referente del settore paralimpico Daria Marchetti e di tutta la scherma italiana che li sostiene nella marcia d’avvicinamento all’appuntamento clou di questo 2025.

“È stato bellissimo veder lavorare con entusiasmo, professionalità e determinazione un gruppo davvero eccezionale – le parole dell’olimpionico Daniele Garozzo -. Nel nostro team paralimpico, grazie all’impegno di tre commissari tecnici nuovi ma con idee chiarissime, si respira un clima ideale per preparare un campionato del mondo al quale ci presenteremo con un mix di campioni di grande esperienza e giovanissimi che vivranno in Corea l’inizio di un percorso internazionale di alto livello. A tutti i ragazzi e le ragazze ho portato il messaggio del presidente Mazzone e del nostro consiglio: loro, gli atleti, sono il centro del progetto, il cuore della Federazione, e lavoriamo ogni giorno per supportarli nel miglior modo possibile”.

Lungo il percorso che condurrà al Mondiale di settembre a Iksan, la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina tornerà in ritiro, sempre a Roma, dal 7 al 12 luglio.

