ROMA (ITALPRESS) – La scherma italiana ha chiuso con un ricco bottino di 11 medaglie il Campionato del Mondo Master Daytona Beach 2023. La spedizione azzurra ha conquistato tre ori, tre argenti e cinque bronzi, piazzandosi al terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle soltanto degli Stati Uniti padroni di casa e della Francia. “Un grande risultato di squadra che conferma i nostri veterani ai vertici internazionali”, il commento del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. “I miei più sinceri complimenti e ringraziamenti vanno al capo delegazione, Leonardo Patti, ai maestri Paolo Bottari, Giovanni Sirovich e Francesco Calabrese, che hanno guidato gli atleti in questa kermesse, e a tutti i partecipanti saliti in pedana, in primis ai medagliati ma anche a chi ha sfiorato il podio, dopo prestazioni importanti, chiudendo comunque con ottimi piazzamenti. I Master italiani sono dei grandi esempi di passione, dedizione e attaccamento al nostro sport, protagonisti di allenamenti duri e costanti che li hanno portati anche al Mondiale di Daytona Beach 2023 a conseguire traguardi d’assoluto prestigio, di cui siamo orgogliosi”, ha chiosato il presidente federale Azzi.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Associazione Italiana Master Scherma, Leonardo Patti, capo delegazione azzurro negli Stati Uniti: “Sono felice dei risultati ottenuti dai nostri atleti in questi Mondiali, soprattutto considerando che si trattava di una trasferta impegnativa che ha causato alcune defezioni importanti. Il terzo posto nel medagliere e le 11 medaglie conquistate confermano la nostra presenza ai vertici iridati. Ringrazio tutti i partecipanti che, con i loro sacrifici economici e di tempo dedicato agli allenamenti, ci hanno permesso di ottenere ancora una volta questi risultati”. Nel dettaglio, si sono laureati campioni del mondo Lorenzo Giacinto Morretta (Accademia Scherma Milano) nella categoria 50 di sciabola maschile, Iris Gardini (Club Scherma Ariminum) nella categoria 70 di fioretto femminile e la Squadra azzurra di fioretto femminile composta da Iris Gardini (Club Scherma Ariminum), Francesca Zurlo (Olympia Fencing Club Foggia), Gianna Cirillo (CdS Mangiarotti Milano), Liquin Wei (Accademia Scherma Cremona), Marinella Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo) ed Elena Benucci (Circolo Scherma Terni).

I tre argenti portano le firme di Riccardo Carmina (Giardino Milano) nella categoria 70 di sciabola maschile e delle Squadre maschili di sciabola e fioretto. Il team degli sciabolatori era composto da Riccardo Carmina (Giardino Milano), Oliver Emmerich (Officina della Scherma Venezia), Luca Falaschi (Club Scherma Roma), Alberto Feira Chios (Fides Livorno), Fabrizio Filippi (Fides Livorno) e Stefano Lanciotti (Club Scherma Roma), mentre la formazione dei fiorettisti da Marco Bosio (Schermabrescia), Riccardo Carmina (Giardino Milano), Fabio Di Russo (Frascati Scherma), Fabio Miraldi (Cus Siena), Filippo Pesce (Udinese) e Gianluca Ragg (Accademia Scherma Milano).

Cinque le medaglie di bronzo. A livello individuale le hanno conquistate Francesca Zurlo (Olympia Fencing Club Foggia) nella categoria 50 di fioretto femminile, Alberto Feira Chios (Fides Livorno) nella categoria 60 di sciabola maschile, Claudio Pirani (Cesare Pompilio Genova) nella categoria 50 di spada maschile e Gianna Cirillo (CdS Mangiarotti Milano) nella categoria 60 di spada femminile. Terzo gradino del podio anche per la Squadra italiana di sciabola femminile formata da Maria Teresa Conconi (Petrarca Padova), Iris Gardini (Club Scherma Ariminum), Marinella Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo), Gabriella Lo Muzio (Dauno Foggia), Nellina Minto (Petrarca Padova) e Rosangela Topatigh (Petrarca Padova).

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

