Mondiali Master, a Manama trionfo di Ugo Balestrieri nel fioretto 40+

MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Suona l’inno di Mameli nel sabato dei Mondiali Master 2025 a Manama. Medaglia d’oro al collo per Ugo Balestrieri che si è imposto nel fioretto maschile 40+ dopo una prova perfetta che lo rende il “primo” storico vincitore della competizione in questa prima edizione aperta alla categoria più giovane del circuito dei Veterani. Stop ad un passo dal podio nella spada per Ewa Borowa e Annalisa Avancini e nel fioretto per Jacopo Inverardi.

La super-giornata di Ugo Balestrieri è iniziata con la vittoria (10-2) sul tedesco Koenig nel primo incontro del tabellone da 32, per poi avere la meglio negli ottavi di finale del tunisino Abdennadher (9-3). Il fiorettista della Schermabrescia ha proseguito con la vittoria nei quarti sullo statunitense Jan (10-8) centrando la certezza della medaglia. L’azzurro classe ’81 in semifinale si è imposto (10-7) sul francese Bernal dopo un match gestito fin dalle prime fasi. Ugo Balestrieri ha mantenuto poi i nervi saldi nell’atto conclusivo andando prima in vantaggio, subendo poi la rimonta per concludere in trionfo contro il tedesco Stanek (10-8) diventando il primo campione del mondo del fioretto 40+. A un passo dal podio Jacopo Inverardi che ha chiuso la sua prova in quinta posizione, cedendo solo all’ultima stoccata nei quarti contro il canadese Sigouin (10-9). Così gli altri italiani nella stessa competizione: 16° Michele Ghitti, 21° Pietro D’Attelis.

Si è fermata a un passo dal podio la prova di Annalisa Avancini nella spada femminile 50+. L’atleta delle Fiamme Oro dopo i successi nei primi incontri, si è imposta negli ottavi alla priorità contro l’ungherese Simoka (7-6) prima della sconfitta (10-6) contro la britannica Usher che ha sancito la sua quinta posizione finale. Nella stessa gara 20^ Iliana Diana Bonato, 29^ Laura Puricelli e 33^ Barbara Gabella. Stop nei quarti di finale anche per Ewa Borowa nella spada femminile 60+. La spadista della Giannone Casera negli ottavi ha battuto la spagnola Close (10-5) prima del ko nei quarti contro la tedesca Marheineke (10-5) che è valso all’azzurra la settima posizione. Decima piazza per Gianna Cirillo, 15^ Fabrizia Alessandrini e 19^ Sabrina Eugenia Antonietti.

Nel fioretto maschile 70+, tre atleti azzurri fermati negli ottavi di finale: nono posto per Maurizio Galvan, 10° Francesco Tiberi e 11° Pasquale Parisi, mentre ha chiuso 25° Gianfranco Brighenti.

Domani spazio per il fioretto maschile Over 50 con Fabio Di Russo, Alberto Gerli, Filippo Pesce e Lorenzo Richiardi (riserva in Italia Filippo Cangiani) e per gli Over 60 con Marco Bosio, Michele De Santis, Fabio Miraldi e Carlo Ostino (Giovanni Gambitta riserva). Nella spada femminile le Over 40 con Federica Ariaudo, Sibilla Di Guida, Laura Lotti, Giulia Sudano (Marta Terzani riserva) e le Over 70 Adriana Albini, Maria Rita Lucia Barria e Iris Gardini.

Gradita visita per la spedizione azzurra che ha ricevuto i saluti dell’ambasciatore italiano in Bahrein Andrea Catalano. Il diplomatico ha voluto testimoniare la vicinanza e il supporto dell’ambasciata d’Italia a tutti i partecipanti nonché l’apprezzamento per i risultati fin qui ottenuti. A riceverlo il presidente dell’Associazione Italiana Master Scherma Leonardo Patti, capo delegazione azzurro a Manama, che ha consegnato il gagliardetto della Federazione Italiana Scherma e un cadot per l’occasione. Presente anche la segretaria della Fie Gulnora Saidova. L’ambasciatore si è fermato anche con alcuni degli atleti al momento non impegnati e con parte dello staff tecnico all’interno della venue, augurando a tutta la spedizione un ottimo prosieguo di Mondiale.

