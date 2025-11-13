Mondiali Master, a Manama Riccardo Bonsignore Zanghì bronzo nella spada

ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata di gare e quinta medaglia per l’Italia. La spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Master di scherma, a Manama, nel Bahrein, festeggia il bronzo di Riccardo Bonsignore Zanghì nella spada maschile 60+. Nella sciabola femminile, invece, si sono fermate nei quarti Veronica De Cicco e Martina Giannecchini nella categoria 50+ e Iris Gardini nella categoria 70+.

La giornata di Riccardo Bonsignore Zanghì è iniziata con i successi nei primi due incontri rispettivamente nella sfida tutta tricolore con Umberto Spanò (10-4) e contro il croato Pavlovic (10-3). Negli ottavi di finale l’atleta della Comini Padova ha avuto la meglio sul neutrale Abduragimov (10-3). Nei quarti l’azzurro ha proseguito la sua marcia battendo lo svedese Wendt (10-6) conquistando così la certezza del podio. Lo stop è arrivato in semifinale dove Riccardo Bonsignore Zanghì è stato battuto (10-8) dal tedesco Marco Longo mettendosi al collo una splendida medaglia di bronzo. Nella stessa prova è 21° Alberto Zicari, 33° Luca Magni e 60° Umberto Spanò.

Due le italiane a un passo dal podio nella sciabola femminile 40+. Nei quarti di finale si è fermata la corsa di Veronica De Cicco e di Martina Giannecchini. Le due sciabolatrici del Petrarca Scherma sono state battute rispettivamente dalla francese Ferrari (10-8) e dalla statunitense Pierrynowski (10-4) classificandosi in 5^ e 7^ posizione. Nella stessa prova, 19^ Caterina Franchi, 25^ Cecilia Pingelli. Stop nei quarti di finale anche per Iris Gardini nella sciabola femminile 70+. L’atleta del Club Scherma Ariminum ha concluso la sua competizione in 5^ posizione dopo la sconfitta subita (10-5) dalla statunitense Starks-Faulkner nei quarti di finale. Si sono invece classificate 11^ Antonella Parpaiola e 15^ Adriana Albini. Nella spada maschile 50+ il migliore degli azzurri è stato Gabriele Vincenzi che ha chiuso 10°. Così gli altri tre italiani al via: 23° Carlo Rota, 26° Claudio Pirani e 40° Paolo Salamandra.

Domani terza giornata di gare ai Mondiali Master di Manama, la prima dedicata alle prove a squadre. Nella spada maschile Veteran il team azzurro è composto da Federico Bollati, Mattia Pedone, Antonio Robecchi Majnardi, Claudio Pirani e Gabriele Vincenzi. Questa invece la composizione della squadra Grand Veteran: Riccardo Bonsignore Zanghì, Luca Magni, Umberto Spanò, Giuseppe Amedeo Marino e Giuliano Pianca. Nella sciabola femminile Veteran in pedana il team formato da Veronica De Cicco, Martina Giannecchini, Daniela Colaiacomo, Costanza Drigo e Martina Ganassin. Questo infine il quintetto per la sciabola femminile Grand Veteran: Margherita Camerin, Maria Teresa Conconi, Rosangela Topatigh, Iris Gardini e Antonella Parpaiola.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).