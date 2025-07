TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Siete voi atleti impegnati in questo Mondiale i veri ambasciatori del nostro Paese”. Sono le parole che l’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Massimiliano D’Antuono, ha rivolto alla delegazione della scherma azzurra impegnata nel Campionato del Mondo 2025, che si concluderà domani in Georgia. L’incontro si è svolto questo pomeriggio presso l’hotel Garden Inn, quartier generale della Nazionale italiana durante la kermesse iridata, dove l’Ambasciatore è stato accolto dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma. D’Antuono si è complimentato in primis con i quattro sciabolatori nei campioni del mondo, ovvero Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. “State onorando l’Italia con le vostre prestazioni, e ve ne siamo grati”, ha detto l’Ambasciatore, accompagnato dal diplomatico Giuseppe Luigi Bonifacio.

“Seguiamo con passione ed entusiasmo le vostre prestazioni in pedana, ieri sera ci siamo emozionati per la seconda medaglia d’oro conquistata in questo Mondiale, e siamo sinceramente orgogliosi di ciò che state facendo e di come state rappresentando il nostro Paese. Siete uno splendido gruppo e, nel fare i miei più sinceri complimenti a tutto il team, voglio anche rivolgere un grande in bocca al lupo alle squadre che saranno impegnate nelle ultime competizioni”, ha aggiunto D’Antuono.

Così, invece, il presidente federale Luigi Mazzone: “Siamo onorati di ricevere questa visita e di ascoltare parole d’apprezzamento così sincere, per noi preziose. In questi giorni abbiamo sentito con forza la vicinanza e il supporto dell’Ambasciata d’Italia, sempre accanto ai nostri atleti, ed è stato bellissimo festeggiare ieri sera il titolo mondiale della squadra di sciabola maschile e il bronzo del fioretto femminile alla presenza della Vice capo missione dell’Ambasciata d’Italia in Georgia, Fabiola Albanese”.

“La scherma italiana è orgogliosa di essere un po’ ambasciatrice del Paese, uno stimolo ulteriore per impegnarci sempre al massimo, in pedana e fuori”, ha proseguito il numero uno della Federscherma. La visita di oggi dell’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi ha confermato e consolidato i costanti e proficui rapporti che, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Federazione Italiana Scherma intrattiene con Ambasciate e Consolati d’Italia in tutto il mondo, sempre al fianco degli atleti impegnati nelle competizioni internazionali.

