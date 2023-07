Mondiali di scherma a Milano al via con Mattarella

MILANO (ITALPRESS) - Nove giorni di gare, 12 titoli iridati in palio, 116 Paesi rappresentati e 27 azzurri in pedana. Sono i numeri del Mondiale di Milano, in programma dal 25 al 30 luglio 2023, l’evento schermistico più importante dell’anno, l’appuntamento di cartello per la Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. gm/gtr