“Resto in Sicilia”, Albanese “Creare sviluppo e socialità per i giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - Dobbiamo capire se la Sicilia sia in grado di far rimanere i giovani nella regione, creando per loro sviluppo e socialità". Queste le parole di Alessandro Albanese, Presidente CCIAA di Palermo ed Enna intervenuto a margine del convegno "Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio", tenutosi presso la stessa Camera di Commercio. "Un'iniziativa importante promossa soprattutto dai giovani Cna perché il tema dei giovani è il tema fondante del futuro e di cosa vogliamo veramente fare di questa nostra terra che è la Sicilia - prosegue Albanese - . Va stabilito quali sono le condizioni per fare restare più giovani, infatti il tema è proprio quello della restanza. Dobbiamo capire se la nostra terra è in grado di far rimanere questi giovani, creando per loro sviluppo e socialità, ma soprattutto mettendoli in condizione di non rinunciare alle proprie ambizioni. Questa è la prima cosa da fare e la responsabilità di farlo è soltanto di questa generazione" ammette il Presidente della Camera di Commercio. xi6/pc/mca1