Home Video News Ambiente Acqua, Pichetto “Italia deve migliorare sul fronte del riuso”
Acqua, Pichetto “Italia deve migliorare sul fronte del riuso”
ROMA (ITALRPESS) - "Oggi riutilizziamo circa 500 milioni di metri cubi su 10 miliardi, poco più del 5%, ma possiamo crescere molto". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenuto all'Acqua Summit 2026, l’appuntamento promosso dal Sole 24 Ore dedicato alla gestione dell’acqua in Italia ed Europa. xc7/sat/gtr