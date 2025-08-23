Mondiali Canoa, Tacchini “Affaticato, ma domani è un altro giorno”

MILANO (ITALPRESS) - "La gara? Sono cambiate le condizioni, mi sono sentito un po' affaticato a un certo punto della gara, è quello che non mi fa uscire così soddisfatto, ma l'importante è mettere la punta davanti nel finale, domani è un altro giorno". Lo ha dichiarato Carlo Tacchini dopo aver raggiunto la finale insieme a Gabriele Casadei nel C2 500 ai Mondiali di canoa all'Idroscalo di Milano, distanza in cui i due hanno vinto l'argento a Parigi 2024. pia/gm/mca2