Mondiali canoa, Di Liberto “Emozione grande, anno ricco di peripezie”

MILANO (ITALPRESS) - "È stato un anno ricco di peripezie, è cambiato un po' tutto, c'è stata una rivoluzione dentro lo staff federale, abbiamo cominciato un pochino in ritardo, ma è un progetto che sta dando i suoi frutti. Io ho preso l'argento, il K4 è tornato in finale mondiale dopo tantissimi anni, stiamo lavorando nella direzione giusta, dobbiamo semplicemente insistere con quello che stiamo facendo". Lo ha dichiarato Andrea Di Liberto, medaglia d'argento nel K1 200m ai mondiali di canoa e paracanoa 2025, a Milano. "Questa è la prima medaglia italiana, sono fierissimo, è un'emozione grande, anche se noi atleti non ci accontentiamo mai è davvero bello festeggiare con tutte le persone che mi supportano sempre". pia/gm/mca1