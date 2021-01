ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: il Mondiale 2021 di Formula 1 aprirà i battenti in Bahrain dal 26 al 28 marzo. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ma la buona notizia è che il Gran Premio d’Australia si svolgerà dal 18 al 21 novembre. Il numero di gare per il 2021 rimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi. A causa delle restrizioni per i viaggi legate all’emergenza sanitaria, il Gran Premio della Cina non si svolgerà nella data prevista, lasciando spazio così in calendario al ritorno del Gp Emilia Romagna a Imola (18 aprile). La Fia ha anche confermato per il 12 settembre il Gp d’Italia a Monza. Questo il nuovo calendario per la stagione 2021: 28 marzo – Bahrain (Sakhir); 18 aprile – Italia (Imola*); 2 maggio – TBC; 9 maggio – Spagna (Barcellona); 23 maggio – Monaco (Monaco); 6 giugno – Azerbaijan (Baku); 13 giugno – Canada (Montreal); 27 giugno – Francia (Le Castellet); 4 luglio – Austria (Spielberg); 18 luglio – Gran Bretagna (Silverstone); 1 agosto – Ungheria (Budapest); 29 agosto – Belgio (Spa); 5 settembre – Olanda (Zandvoort); 12 settembre – Italia (Monza); 26 setembre – Russia (Sochi); 3 ottobre – Singapore (Singapore); 10 ottobre – Giappone (Suzuka); 24 ottobre – Usa (Austin); 31 ottobre – Messico (Mexico City); 7 novembre – Brasile (Sao Paulo); 21 novembre – Australia (Melbourne*); 5 dicembre – Arabia Saudita (Jeddah**); 12 dicembre – Abu Dhabi (Yas Island). * Le revisioni calendario sono soggette ad approvazione del World Motor Sport Council; ** soggetto ad omologazione del circuito.

(ITALPRESS).