MILANO (ITALPRESS) – Prima Comunicazione racconta “l’anno straordinario” che ha visto protagonista il gruppo Mondadori: il bilancio 2022 vede ricavi cresciuti di oltre l’11% a 903 milioni di euro e il risultato economico è il migliore degli ultimi 15 anni. Antonio Porro, amministratore delegato del gruppo dall’aprile 2021, spiega in un’intervista al nuovo numero del mensile i risultati di questa annata particolare. “Il 2022 è il primo anno di crescita strutturale dei ricavi”, sottolinea, “sono risultati che vengono da lontano grazie a una continuità di visione strategica e prodotti da un’accelerazione molto netta su alcune leve da esercitare”. La visione strategica è presto detta: il core business sono i libri e non più i periodici, ceduti negli ultimi tre anni a raffica, e l’altra area ritenuta meritevole di sviluppo è il digitale, inteso sia come strumento di marketing e interfaccia nei confronti del mercato pubblicitario in quella che ormai si definisce creator economy, l’offerta di prodotti di comunicazione su misura e ad alto tasso di creatività. “Non ricordo nessun periodo nella storia di Mondadori – sottolinea Porro – dove in 18 mesi sono state perfezionate 13 operazioni tra acquisizioni e dismissioni”. Nel 2022 le acquisizioni più rilevanti sono state la De Agostini Scuola e la Star Comics, una delle principali case editrici italiane di fumetti.

– foto Agenziafotogramma.it –

