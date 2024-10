ROMA (ITALPRESS) – “Inaugurare una nuova libreria non è solo un fatto commerciale, ma significa qualcosa di più”. Queste le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori intervenuta a margine dell’inaugurazione della nuova libreria all’interno della galleria Alberto Sordi, nel pieno centro di Roma. “Le librerie non sono solo dei punti vendita, ma hanno un ruolo sociale, in ragione della generale promozione della cultura, della lettura, dell’intrattenimento e della musica.

“Il mio giudizio su questo governo è assolutamente positivo, non bisogna dimenticare le difficoltà che da due anni a questa parte la coalizione di centro-destra si è ritrovata ad affrontare” ha detto Marina Berlusconi sul Governo Meloni. “In questi due anni ho apprezzato la responsabilità che il governo ha mostrato con la messa in sicurezza graduale dei conti pubblici, condita da una politica estera autorevole ispirata ai sacrosanti valori dell’europeismo. L’economia ne ha tratto beneficio, e lo dimostra una borsa in positivo e lo spread in calo, oltre al PIL che è in crescita. Questo governo ha dovuto affrontare molte difficoltà, stretto tra nuovi vincoli europei da rispettare e una situazione geopolitica che non esito a definire drammatica” ha concluso Marina Berlusconi.

– Foto: Xi6/Italpress –

(ITALPRESS).