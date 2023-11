LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Le diverse autorità del Mediterraneo sono state allertate dall’ONG internazionale Alarm Phone della presenza di 11 barconi carichi di migranti, per lo più nella zona tra la Tunisia e Lampedusa.

Alarm Phone ha aggiunto che otto delle imbarcazioni sono ancora in gravi condizioni. La ONG ha aggiunto che anche se durante la notte le autorità sono state allertate sulla difficile situazione in cui si trovavano i migranti, finora non è arrivata alcuna risposta per un salvataggio urgente.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).