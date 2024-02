CAMPOBASSO (ITALPRESS) – È nato a Campobasso il Polo Tecnico Professionale “Artigianato e Manifattura 4.0”. L’iniziativa è partita da un’intuizione del Centro Molisano di Studi Cooperativi, di recente associato alla rete Ciofs Fp (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale) in risposta ad un Bando e ad un’opportunità promossa dalla Regione Molise.

Il centro sarà impegnato nel contrasto del mismatch formativo quello per cui le imprese non trovano giovani dotati di conoscenza e competenze di cui hanno bisogno

risponde alle preoccupazioni delle aziende del territorio alla ricerca di professionalità e competenze per poter sviluppare le proprie attività e l’impossibilità di trovarle sul territorio.

La Fondazione Ciofs Fp Ets, presente alla firma dell’accordo con la Presidente e con il Direttore della Sede Nazionale, metterà a disposizione del nascente Polo la propria esperienza e know how, collegandolo alle dinamiche nazionali che riguardano la formazione professionale.

Il Polo nasce quindi come strategia attrattiva e di qualità per i giovani molisani e come risposta alle impellenti esigenze del sistema produttivo locale impegnato a contribuire insieme alle istituzioni locali allo sviluppo di un territorio con enormi potenzialità mai sviluppate pienamente.

Elementi centrali dell’iniziativa sono rappresentati dalla ricchezza del partenariato (Istituzioni locali, Istituti Scolastici Superiori, Università, Centri di ricerca, Enti di Formazione Professionale, Aziende, Associazioni di Categoria), dal settore individuato e dalla filosofia generale dell’iniziativa basata sulla valorizzazione del territorio e soprattutto sulle promozione di opportunità per i giovani che sempre più lasciano la regione e impoveriscono il tessuto produttivo e sociale locale.

Ora si è in attesa che la Regione Molise e le istituzioni possano mettere a disposizioni risorse per poter offrire concretamente ai giovani opportunità formative e lavorative per lo sviluppo del territorio.

