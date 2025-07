Mogol direttore per un giorno del Corriere dell’Umbria e delle testate del Gruppo Corriere

PERUGIA (ITALPRESS) – Il Corriere dell’Umbria e tutte le testate del Gruppo Corriere – dai quotidiani ai supplementi, dai siti web ai notiziari e alla programmazione di Radio Corriere dell’Umbria – oggi stati diretti da Giulio Rapetti Mogol, che ha accettato l’invito del direttore Sergio Casagrande ad assumere per un giorno la guida dell’intero sistema editoriale del gruppo. I quotidiani in edicola domani, martedì 22 luglio 2025, dunque, porteranno la firma autorevole di Mogol, in veste di “direttore per un giorno”.

“Ringrazio Giulio Rapetti Mogol per aver accettato il nostro invito – ha dichiarato Sergio Casagrande -. La sua firma rappresenta un grande prestigio per le nostre testate e per tutti i nostri lettori. Mogol è un maestro indiscusso della parola e della comunicazione: la sua visione, il suo pensiero, il suo legame con questa terra hanno reso speciale questa giornata”.

La scelta di affidare a Mogol il ruolo di direttore per un giorno – spiega una nota del Gruppo Corriere – non è casuale. Il celebre autore e produttore musicale ha infatti un legame profondo con l’Umbria: vive nella nostra regione dal 1990, dal 2018 è cittadino onorario di Avigliano Umbro e, soprattutto, dal 1992 dirige a Toscolano (nel comune di Avigliano Umbro, in provincia di Terni) il CET – Centro Europeo di Toscolano, una vera e propria scuola di eccellenza per cantautori, musicisti e autori.

“Un giorno speciale, dunque – ha concluso il direttore Casagrande -, che unisce informazione, cultura e radici. E che porta nei giornali in edicola domani lo sguardo, sensibile e lucido, di una delle firme più amate della musica italiana”.

– foto IPA Agency –

