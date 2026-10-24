Moglie di un boss di ‘ndrangheta uccisa in un agguato nel Cosentino, lui gravemente ferito

COSENZA (ITALPRESS) – Agguato mafioso, la notte scorsa, in contrada Lattughelle, a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Nel mirino dei killer è finito Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide. L’uomo è rimasto gravemente ferito. La moglie, Silvana Sibarelli, 60 anni, è stata uccisa. Indagano i carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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