Modello 231, Cuva “Presidio di legalità nel mondo d’impresa”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi vogliamo tornare su un tema che già da 25 anni interessa l'attenzione di imprenditori e professionisti, ma che riteniamo debba essere ulteriormente approfondito". Così il presidente della Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo, Angelo Cuva, a margine del convegno "La responsabilità dell'ente ex D.LGS. 231/2001: criminalità d'impresa e globalizzazione del rischio da reato", tenutosi nella sede di Sicindustria a Palermo. L'iniziativa si propone di approfondire, con l'intervento di esperti e professionisti del settore, le implicazioni normative e operative legate alla responsabilità amministrativa degli enti, in un contesto economico sempre più complesso e interconnesso. "Va sviluppata un'ulteriore sensibilità, cioè quella dei Modelli Organizzativi 231 - aggiunge Cuva - Si tratta di presidi importanti di legalità, per una corretta e virtuosa attività di gestione delle imprese ma anche di prevenzione del rischio del reato, che nella nostra realtà economica e territoriale ha una sua particolare peculiarità. Riteniamo che questo tema vada ulteriormente approfondito in termini informativi: ci sono ancora imprenditori che purtroppo non hanno una conoscenza dell'istituto o comunque lo vedono come un costo piuttosto che come un'opportunità". xd8/vbo/mca1