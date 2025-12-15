Moda, Urso “In manovra proroga per il 2026 del credito d’imposta”

ROMA (ITALPRESS) – “Difendere la creatività è difendere la nostra stessa identità: investire nell’innovazione estetica significa investire nell’anima stessa della moda italiana. Proprio a riguardo – come da impegno preso nel precedente tavolo plenario di settore – siamo al lavoro affinché in manovra sia approvata una proroga per il 2026 del credito d’imposta per design e ideazione estetica, con l’innalzamento dell’intensità di aiuto dal 5 al 10%“. È quanto avrebbe dichiarato, secondo quanto si apprende, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Tavolo Moda in corso al Mimit.

“Sempre sul fronte del consolidamento della filiera, nel ddl PMI è stato introdotto un pacchetto organico di misure volto a rafforzare la competitività e gli investimenti del comparto moda. In particolare, abbiamo previsto lo stanziamento di 100 milioni per i mini-contratti di sviluppo dedicati al settore, introducendo inoltre la possibilità – in deroga alla disciplina ordinaria – di attivare la misura a partire da un valore minimo di 1 milione di euro. In questo modo rendiamo gli strumenti più accessibili alle PMI e rafforziamo il sostegno all’innovazione, alla transizione digitale ed ecologica e ai processi di aggregazione. È una scelta chiara: o si rafforzano le filiere industriali, o si perde competitività. Noi abbiamo scelto di investire sul futuro del Made in Italy”, ha concluso Urso.

