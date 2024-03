MILANO (ITALPRESS) – “Spesso si discute giustamente della mobilità del futuro, ma occorrerebbe pensare innanzitutto alla mobilità del presente. La mobilità del futuro si deve realizzare con i grandi progetti, così come in Italia è stato fatto con l’Alta velocità e a Milano, più di dieci anni fa, con l’avvio dei lavori delle nuove linee metropolitane e del passante. I problemi della mobilità del presente possono invece essere risolti con provvedimenti non ideologici, usando il buon senso e senza disperdere le risorse disponibili, migliorando e utilizzando al meglio i servizi e le infrastrutture già esistenti”. Così il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, intervenendo al convegno ‘Guidare il Cambiamento, Innovazione e Sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolò.

(ITALPRESS).

Foto: Aci Milano