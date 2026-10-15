Il Mit convoca i rappresentanti del settore dell’autotrasporto martedì 27 ottobre

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per martedì 27 ottobre, alle ore 16, presso la sede centrale del Dicastero a Porta Pia, un incontro con le rappresentanze del settore dell’autotrasporto. All’incontro saranno invitati a partecipare anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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