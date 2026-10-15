ITA Airways celebra il suo quinto compleanno

RIMINI (ITALPRESS) – ITA Airways celebra oggi il suo quinto compleanno. Cinque anni fa, il 15 ottobre 2021 alle 6:20, decollava infatti il primo volo della Compagnia, da Milano Linate a Bari, operato con un Airbus A320 con livrea speciale Born in 2021. Da allora, ITA Airways è cresciuta velocemente, trasportando circa 72 milioni di passeggeri su oltre 580.000 voli di linea e arrivando a una flotta di 109 aeromobili, di cui il 75% di nuova generazione. In questi giorni, inoltre, ITA Airways partecipa al TTG Travel Experience, la manifestazione internazionale del turismo in corso a Rimini, per presentare le novità della stagione invernale 2026/2027. La Compagnia è presente presso il Padiglione 7, nello stand 331-411 condiviso con il Lufthansa Group.

“Il quinto compleanno di ITA Airways è un traguardo importante, che ci permette di guardare con orgoglio al percorso compiuto e, soprattutto, con fiducia alle prossime tappe della nostra crescita – ha detto Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways -. I risultati raggiunti finora testimoniano la solidità del percorso intrapreso e la fiducia dei nostri clienti. Vogliamo continuare a costruire una ITA Airways sempre più forte e connessa, capace di contribuire alla crescita del turismo italiano e internazionale e di portare nel mondo la qualità del servizio, l’attenzione al cliente e i valori della nostra identità italiana. I nuovi collegamenti intercontinentali rappresentano soltanto il primo passo di un più ampio piano di sviluppo e investimenti, condiviso con il Gruppo Lufthansa, che punta a rafforzare ulteriormente il network e la competitività della Compagnia. In questo contesto, il TTG Travel Experience rappresenta un appuntamento strategico per consolidare il dialogo con i Partner Trade, che ringrazio per il contributo determinante al nostro successo, e per sviluppare insieme nuove collaborazioni e opportunità di viaggio e di crescita per il mercato italiano e internazionale”.

Nella stagione winter 2026/2027 ITA Airways opererà 55 destinazioni, di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 18 intercontinentali. In primo piano l’avvio dal 30 novembre 2026 del nuovo volo diretto Roma Fiumicino- Santo Domingo. Il nuovo volo, operato con aeromobili Airbus A330neo, partirà una frequenza settimanale il lunedì, e vedrà una seconda frequenza la domenica, dal 14 dicembre fino al 5 aprile 2027. Particolari attenzioni saranno dedicate anche alle destinazioni nell’Oceano Indiano. Durante la stagione invernale, infatti, la Compagnia aumenterà le frequenze verso Mauritius da due a tre a settimana dal 25 ottobre fino al 5 aprile 2027, per rispondere alla domanda di viaggi verso questa splendida destinazione, soprattutto da parte dei turisti italiani. Saranno inoltre confermati i collegamenti verso Malé, alle Maldive a partire dal 16 dicembre 2026 e proseguiranno anche nella Summer fino al 5 aprile 2027.

Guardando già all’estate 2027, ITA Airways continua a investire nello sviluppo del proprio network con una significativa espansione sul mercato intercontinentale grazie al lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Caracas. Operato con Airbus A330-900 e attivo dal 30 marzo 2027 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e domenica), il nuovo volo rafforza ulteriormente la presenza della Compagnia in Sud America, un mercato di grande rilevanza strategica, e consolida i collegamenti tra l’Italia e il continente. Il nuovo collegamento è già disponibile su tutti i canali di vendita della Compagnia. Parallelamente, dal 28 marzo 2027, ITA Airways avvierà anche i collegamenti tra Roma Fiumicino e Verona con 21 frequenze settimanali, che consolidano la connettività domestica e consentono a un territorio ad alta vocazione turistica e produttiva di accedere meglio al network di ITA Airways.

Il TTG è anche l’occasione per ribadire lo sviluppo delle sinergie con il Gruppo Lufthansa. Gli accordi di codeshare con Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti hanno messo a disposizione dei passeggeri oltre 150 nuove destinazioni, ampliando le opportunità di viaggio e la connettività sia verso i mercati europei sia verso quelli intercontinentali. L’ingresso in Star Alliance nel 2026 ha, inoltre, ampliato ulteriormente i benefici per i passeggeri, consolidando il ruolo di Roma Fiumicino come hub internazionale sempre più integrato nel più ampio ecosistema del trasporto aereo europeo e globale.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

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