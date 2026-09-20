Mit, 24,6 milioni di persone potenzialmente interessate dall’esenzione dal pagamento del bollo auto

ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.608.867 le persone in Italia che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e che rientrano quindi nella platea potenzialmente interessata dall’esenzione dal pagamento del bollo auto e moto prevista dalla misura approvata ieri dal Consiglio dei ministri.

È quanto si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha elaborato il dato attraverso le Motorizzazioni e il Dipartimento Trasporti, sulla base del parco veicolare nazionale e del numero di persone fisiche che possiedono almeno un veicolo, consentendo di quantificare per la prima volta la portata potenziale del provvedimento.

Complessivamente, in Italia circolano oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW. Per il 2027 il provvedimento prevede l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. “L’obiettivo del Governo è rendere strutturale la misura con la prossima legge di Bilancio”, si legge nella nota. “Grande soddisfazione” da parte del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha “fortemente” sostenuto il provvedimento. L’obiettivo indicato dal Ministro è “proseguire nel percorso avviato”, lavorando per “ampliare ulteriormente in futuro la platea interessata”.

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