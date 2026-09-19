Autostrada Ragusana, Webuild vara il nuovo cavalcavia a Chiaramonte Gulfi

CATANIA (ITALPRESS) – Webuild ha completato il varo di un nuovo cavalcavia a campata unica in contrada Gerardo, nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), nell’ambito dei lavori per il Lotto 1 della nuova Autostrada Ragusa-Catania, commissionato da ANAS (Gruppo FS Italiane). Il cavalcavia, realizzato con struttura mista in acciaio e calcestruzzo, ha una campata unica di 42 metri e una piattaforma stradale larga 10,5 metri.

Le operazioni di varo sono state completate durante una chiusura al traffico programmata nelle ore notturne, per limitare i disagi alla circolazione. L’opera si inserisce nel progetto della nuova Ragusa-Catania, anche nota come Ragusana, destinata a rafforzare la mobilità nella Sicilia sud-orientale. Una volta completata, contribuirà a ridurre fino al 40% i tempi di percorrenza tra le due province, migliorando al contempo sicurezza e affidabilità dei collegamenti lungo l’intero itinerario, e favorendo le connessioni tra aree produttive, poli logistici e centri urbani.

Il tracciato del Lotto 1 si sviluppa tra lo svincolo della SS514 di Chiaramonte con la SS115 e lo svincolo della SS194 Ragusana e include un articolato sistema di infrastrutture, comprendendo circa 18 chilometri di infrastruttura a quattro corsie con carreggiate separate, banchine laterali e spartitraffico centrale, secondo standard assimilabili a quelli autostradali.

Il progetto include la predisposizione della tecnologia Smart Road, che consentirà l’implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio, comunicazione e gestione digitale della rete. Tra le principali opere previste sul Lotto 1 si distinguono il viadotto Vallone delle Coste, costituito da due impalcati di circa 300 metri per carreggiata, cinque cavalcavia, due svincoli, tre sottopassi e un attraversamento idraulico, oltre a numerose opere di sostegno, stabilizzazione dei versanti e adeguamento di circa 15 chilometri di viabilità secondaria.

“L’investimento genera un significativo impatto economico e occupazionale sul territorio, con circa 600 posti di lavoro, tra personale diretto e di terzi, durante la fase di costruzione e circa 400 imprese della filiera coinvolte da inizio lavori – spiega Webuild in una nota -. In Sicilia, il Gruppo Webuild è impegnato in 8 grandi progetti infrastrutturali, che includono, oltre al Lotto 1 della Ragusana, 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina, per un totale di 7.000 posti di lavoro e 2.600 imprese della filiera coinvolte da inizio lavori per l’intera isola”.

– Foto ufficio stampa Webuild –

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