“Miss Italia” è ufficialmente il titolo del nuovo album di Ditonellapiaga

ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del titolo “Miss Italia”, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà mantenere la sua denominazione originale. Il progetto discografico, dedicato a chi si sente inadeguato o smarrito ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza, nasce dall’esigenza di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi.

Un percorso artistico che riflette il desiderio di restare fedeli a sé stessi, anche all’interno di un sistema che spesso impone modelli opposti. Interamente scritto e composto da Margherita Carducci insieme a Alessandro Casagni -che ne ha curato anche la produzione- “Miss Italia” indaga il rapporto con i canoni estetici e sociali, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Ditonellapiaga non punta il dito, ma osserva e stimola con curiosità, ritagliandosi spazi personali tra regole e ambiguità, grazie a una voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro.

“È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui. Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un’emozione. In “Miss Italia” racchiudo tutto il mio mondo interiore in due parole diventate ormai universali, parte dell’immaginario collettivo. Racconto la mia storia: il rapporto con il fallimento, il senso d’inadeguatezza e l’accettazione dell’imperfezione, sono contenta che questo significato sia arrivato.” – sottolinea Ditonellapiaga.

L’artista e la società BMG sono stati difesi in giudizio dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza. Margherita proseguirà la presentazione del nuovo album in tutta Italia in occasione degli instore di Milano il 14 aprile alla Feltrinelli Duomo, di Bari il 15 aprile alla Feltrinelli Via Melo e di Napoli il 16 aprile alla Feltrinelli Piazza dei Martiri. Le tracce di Miss Italia e i brani più iconici di Margherita verranno portati on stage in occasione di numerosi appuntamenti -prodotti da Magellano Concerti- che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani, per poi proseguire in autunno con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).