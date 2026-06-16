Anna, il 10 luglio esce il nuovo album “Million Dollar Babe”

ROMA (ITALPRESS) – Anna annuncia il suo secondo album in studio, “Million Dollar Babe”, in uscita il 10 luglio sulle piattaforme digitali e in formato fisico: “è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, senza cercare l’approvazione degli altri. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione, che attraversa le contraddizioni del successo, partendo dai concetti di ‘status’ e ‘gloria’, fino al vuoto, alla solitudine e alle illusioni che spesso l’accompagnano. Un disco che celebra la perseveranza, la libertà di essere sé stessi e la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza”, si legge in una nota. La copertina e le foto dell’album sono state realizzate dal fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster, che ha lavorato con alcuni dei volti noti più celebri e influenti al mondo come Zendaya, Doja Cat e SZA. Un assaggio delle sonorità che Anna sperimenta all’interno di questo nuovo progetto è arrivato dalla hit “Désolée” (Platino), risultato il brano più ascoltato dell’estate 2025 in Italia e rimasto al numero 1 della classifica singoli FIMI/NIQ per 6 settimane, e dal lead single “White Girl Wasted” in arrivo il 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia. “White Girl Wasted”, che consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore MILES e il cui titolo si rifà ad un celebre slang americano, è un inno POP dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello super catchy, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. “Con questo pezzo Anna si riconferma ancora una volta non solo capace di sperimentare ed evolversi musicalmente, ma anche di portare sonorità veramente internazionali nel nostro Paese”, si legge ancora.

Anna ha anche annunciato le prime date estive che la vedranno al Velodromo Paolo Borsellino a Palermo il 7 agosto, a Piazza della Repubblica a Monfalcone il 23, a Villa Bellini a Catania il 28 e al Sottosopra di Bari il 13 settembre. Anna è da due anni l’artista femminile più ascoltata in Italia (detiene questo record dal 2024). Inoltre, nel 2025, è risultata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify, accanto a nomi quali Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. L’anno scorso ha concluso il suo “Vera Baddie Tour”, che includeva 10 date tutte sold-out nelle principali arene italiane. Il suo album di debutto uscito nel 2024, “Vera Baddie” (certificato 5xPlatino), è stato il disco femminile più venduto e l’album rimasto più a lungo alla prima posizione nel corso dell’anno (ben 9 settimane!). A soli 22 anni, Anna è ufficialmente l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli Fimi, dalla sua istituzione nel 1997 a oggi.

– foto ufficio stampa Universal Music Italia –

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