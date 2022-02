Mise, 9 mila brevetti concessi nel 2021

Sono circa 9 mila i brevetti concessi in Italia nel corso del 2021, di cui 7.248 per invenzione industriale e 1.765 per modello di utilità, mentre sono quasi 38 mila i brevetti europei validati. È quanto emerge dal report pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico. sat/red