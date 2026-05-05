Minnesota vincono gara-1 con San Antonio, New York schiaccia Philadelphia: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Torna Anthony Edwards e i Minnesota Timberwolves trovano il successo in gara-1 nella semifinale di Conference ai play-off Nba contro i San Antonio Spurs. Edwards, rientrato in grande anticipo rispetto alle previsioni dopo l’infortunio in gara-4 del primo turno contro Denver, fa il suo ingresso sul parquet a partita in corso per totalizzare 18 punti in 25 minuti, con un ottimo 8/13 al tiro, nel successo per 104-102 dei suoi.

Il miglior realizzatore della serata per Minnesota è però Julius Randle, che chiude il primo atto con 21 punti messi a referto. Negli ultimi due minuti, gli Spurs tentano la disperata rimonta da -7, ma il tiro da tre di Julian Champagnie non va a segno. Per lui comunque un’ottima partita, con 17 punti e 7 rimbalzi, mentre è una serata a due facce quella di Victor Wembanyama, autore di 11 punti e 15 rimbalzi (mai così tanti per lui ai play-off) e da oggi detentore del record per il maggior numero di stoppate in una gara di play-off (12). Per quanto riguarda la prestazione a canestro, il gigante francese avrà modo di rifarsi nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, quando il pubblico dell’AT&T Center dovrà spingere San Antonio per evitare di veder fuggire i Timberwolves sul 2-0 nella serie.

Non c’è storia, invece, nel primo capitolo della sfida tra Knicks e Sixers. New York travolge Philadelphia con un netto 137-98, risolvendo la pratica già nella prima metà di gara, e regalandosi un secondo tempo tranquillo nel quale far rifiatare quale pedina, inserendo invece chi ha avuto meno spazio fin qui.

Sono 35 i punti di un travolgente Jalen Brunson, che ne mette a segno 27 prima dell’intervallo lungo Bene anche OG Anunoby, autore di 18 punti con un ottimo 7/8 al tiro, mentre Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges ne realizzano 17 a testa. Per i Knicks arriva la quarta vittoria di fila dopo le tre che hanno chiuso la serie con Atlanta, assieme a un record: New York è la prima squadra a vincere tre partite consecutive di post-season con almeno 25 punti di scarto. Prossimo atto: mercoledì notte, sempre a Madison Square Garden.

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