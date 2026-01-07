MINNEAPOLIS (MINNESOTA) (STATI UNITI) – “Ho appena visto il filmato dell’evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È orribile da vedere. La donna che urlava era, ovviamente, un’agitatrice professionista, e la donna alla guida dell’auto era molto turbolenta, ostacolava e opponeva resistenza, e poi ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l’agente dell’ICE, che sembra averle sparato per legittima difesa. In base al filmato allegato, è difficile credere che sia vivo, ma ora si sta riprendendo in ospedale. La situazione è in fase di studio, nella sua interezza, ma il motivo per cui questi incidenti si verificano è perché la Sinistra Radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell’ordine e dell’ICE. Stanno solo cercando di fare il loro lavoro: Rendere l’America sicura. Dobbiamo stare al passo e proteggere i nostri agenti delle forze dell’ordine da questo movimento di violenza e odio della Sinistra Radicale”. Lo scrive sui suoi profili social il presidente americano, Donald Trump.

Nel frattempo cresce la proteste a Minneapolis dopo l’uccisione, da parte degli agenti dell‘ICE, della donna di 37 anni. Intervistati da Fox 9 Minnesota, alcuni testimoni hanno dichiarato che un medico era sul posto e ha cercato di aiutare la donna colpita, ma gli agenti dell’ICE si sono rifiutati di lasciarlo passare. Altri testimoni raccontano inoltre che circa 10 minuti dopo, sul posto è arrivata anche un’ambulanza, anch’essa bloccata dall’ICE.

