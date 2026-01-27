ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Minneapolis ha annunciato che a partire da oggi alcuni agenti federali dispiegati dal presidente Usa, Donald Trump, per operazioni contro l’immigrazione lasceranno la città del Minnesota, dopo che due residenti regolari sono stati uccisi. “Alcuni agenti federali inizieranno a lasciare l’area e continuerò a lottare affinché il resto di quelli coinvolti in questa operazione se ne vada”, ha scritto su X il sindaco democratico Jacob Frey, che ha avuto un colloqui telefonico con Trump.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).