NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho voluto mostrare ai vertici dell’Unesco lo splendido recupero che si sta facendo del Rione Terra di Pozzuoli, ho raccontato il valore di tutta l’area dei Campi Flegrei e l’antico legame con la città di Roma. Mi complimento con i sindaci per il modo in cui stanno affrontando l’emergenza bradisismo e stanno gestendo le attività quotidiane. Il Direttore del Patrimonio Mondiale Unesco Lazare Eloundou Assomo ha mostrato vivo interesse per le vicende del territorio e mi ha assicurato grande attenzione da parte dell’Unesco”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di un sopralluogo effettuato oggi a Pozzuoli, nella zona archeologica del Rione Terra, con il Direttore del Patrimonio Mondiale Unesco Lazare Eloundou Assomo e con i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e di Quarto, Antonio Sabino. Il Ministro è stato accompagnato, tra gli altri, dal Capo di Gabinetto, Francesco Gilioli.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma