LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri maltese, Ian Borg, ha incontrato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Kiev durante la sua prima visita ufficiale a nome dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che Malta attualmente presiede. Borg ha anche visitato i villaggi ucraini di Borodyanka, Bucha e Gostomel, che sono stati martoriati dalla guerra in seguito all’invasione russa. Ha inoltre incontrato l’omologo ucraino Dmytro Kuleba, per discutere più in dettaglio le priorità ucraine per l’Osce. A Borg è stato inoltre presentato il lavoro svolto dai funzionari dell’Osce in Ucraina. “Questa prima visita sottolinea il deciso impegno dell’Osce e anche a nome di Malta, che la causa ucraina rimanga una priorità nell’agenda internazionale”, ha affermato Borg.

Zelensky ha ringraziato Malta per aver ospitato un incontro di pace lo scorso ottobre e per il suo aiuto, sottolineando che l’amicizia tra i due Paesi “sta diventando più forte che mai”.

In una dichiarazione su X, Zelensky ha affermato che i colloqui di pace di ottobre hanno elevato la discussione a un “nuovo, alto livello”. Zelensky ha esortato Malta a dirigere gli sforzi dell’Osce per aiutare a localizzare i cittadini ucraini detenuti in Russia, in particolare i bambini.

(ITALPRESS).

– Foto: Osce –

