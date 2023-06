CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ convocato per venerdì 30 giugno alle 11:30, presso l’assessorato dell’Industria, il tavolo politico istituzionale sul futuro della Miniera Tres Montis, al quale parteciperanno i primi cittadini dei comuni coinvolti, i sindacati e i vertici dell’Igea SpA”. Lo annuncia l’assessore dell’industria della Sardegna, Anita Pili, che questa mattina ha ricevuto le parti sindacali, il sindaco di San Basilio e il vicesindaco di Silius. “E’ importante confrontarci sugli sviluppi del piano industriale e sulla tutela e il rafforzamento delle competenze lavorative di quei lavoratori che fino a questo momento hanno prestato servizio presso la Miniera”, ha detto l’assessore Pili. “E’ evidente che l’obiettivo della Regione Sardegna, dopo aver speso ingenti risorse pubbliche per il mantenimento del sito e delle professionalità, sia quello di vedere garantiti occupazione e sviluppo del territorio coinvolto. Serve uno sforzo collettivo, di tutte le parti in causa – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – per far sì che questo accada”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).