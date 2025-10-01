Mini e Plastic Free ancora insieme ai Sea & Rivers Days

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno, nell’ambito del progetto Mini for the Planet, Mini Italia è tornata in pista come Main Sponsor dei Sea & Rivers Days, il grande evento di mobilitazione ambientale dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free in occasione del World Cleanup Day e realizzato con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In nome dell’amore per il Pianeta, MINI Italia e Plastic Free hanno invitato le proprie community a unirsi a loro e a scendere in campo, il 27 e 28 settembre, per pulire la natura e le città dalla plastica.

Il risultato è stato un vero successo: un’onda blu di 6.375 volontari, armati di sacchi e guanti, ha attraversato spiagge, fiumi, laghi, scogliere e parchi, partecipando a circa 230 eventi in tutta Italia. Nonostante il maltempo abbia costretto ad annullare 37 appuntamenti, l’azione collettiva ha lasciato un segno tangibile, rimuovendo oltre 75 tonnellate di plastica e rifiuti, confermando così la solidità dell’iniziativa e la sua capacità di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica per costruire insieme un mondo più pulito, un piccolo gesto concreto alla volta.

Responsabilità, sostenibilità e partecipazione attiva: sono questi i valori alla base della partnership tra MINI e Plastic Free, una delle realtà più dinamiche del panorama ambientale italiano, che ha una sola missione: liberare il Pianeta dall’inquinamento da plastica. Un impegno che dal 2019 a oggi si è tradotto in oltre 9.100 appuntamenti di pulizia, durante i quali sono stati rimossi più di 4,7 milioni di kg di rifiuti.

“L’amore per la terra e l’attenzione all’ambiente, tradotti in gesti concreti come quello di ripulire la natura dalla plastica e dai rifiuti dispersi, sono valori che accomunano Mini e Plastic Free”, dichiara Federica Manzoni, Head of mini Italia.

“Per questo, per il terzo anno consecutivo, abbiamo scelto di unirci alla Onlus e di dare il nostro contributo, coinvolgendo non solo i volontari, ma anche la Rete dei partner Mini, i collaboratori del BMW Group Italia e la community di Mini Lovers, perchè, tutti insieme, possiamo e dobbiamo fare la differenza.”

Dal 2023 a oggi, MINI e Plastic Free hanno raccolto insieme oltre 440.000 kg di plastica e rifiuti da spiagge, aree verdi e spazi urbani. La collaborazione con Plastic Free rappresenta il manifesto con cui MINI guarda al futuro e agisce già nel presente per un mondo più pulito e sostenibile. La sostenibilità, del resto, è parte integrante del DNA di Mini. Era infatti la fine degli anni cinquanta, precisamente il 1959, quando il suo designer, sir Alec Issigonis rivoluzionò letteralmente il concetto di automobile per superare la sfida di una crisi petrolifera globale, disegnando una piccola auto coraggiosa che sarebbe poi diventata un’icona di stile ammirata in tutto il mondo.

Sessantasei anni dopo, quello stesso spirito guida Mini in un percorso verso la riduzione delle emissioni di CO2 nei processi produttivi fino alla scelta di partner che condividono la stessa visione di un domani più pulito e sostenibile, come Plastic Free.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).