Minardo “Serve un Centro nazionale amministrativo della Difesa per digitalizzare la gestione del personale”

ROMA (ITALPRESS) – Creare un Centro nazionale amministrativo della Difesa (Cnad) per modernizzare e digitalizzare la gestione del personale delle Forze armate, rendendo i servizi più rapidi, sicuri e trasparenti. È l’obiettivo di una risoluzione presentata oggi in Commissione Difesa della Camera, a prima firma della deputata Gloria Saccani Jotti e sottoscritta dai colleghi di Forza Italia Nino Minardo e Roberto Bagnasco.

Il progetto punta a istituire un polo unico per la gestione amministrativa del personale militare e civile, valorizzando l’esperienza del Centro nazionale amministrativo dell’Arma dei Carabinieri di Chieti, che già oggi elabora e gestisce in autonomia il pagamento degli stipendi.

“Con questa risoluzione – spiega Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa di Montecitorio – vogliamo rafforzare l’efficienza del sistema Difesa e valorizzare il lavoro di uomini e donne in uniforme. Il nuovo Centro consentirà di unificare banche dati e processi, offrendo servizi più rapidi e trasparenti e ponendo il personale al centro dell’organizzazione”.

La risoluzione impegna il Governo a riconoscere il Cnad come progetto strategico nazionale, a garantire le risorse necessarie – anche attraverso i fondi del PNRR e della digitalizzazione della PA – e a promuovere la collaborazione interforze, universitaria e con i centri di ricerca, in particolare nei campi dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity. “Il modello del Cnad – conclude Minardo – è un investimento nel futuro della Difesa italiana: significa più efficienza, più sicurezza e più rispetto per chi ogni giorno serve il Paese”.

-Foto ufficio stampa Nino Minardo-

(ITALPRESS).